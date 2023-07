"Checo" Pérez y Max Verstappen terminan "calientitos" en las clasificaciones

Sergio "Checo" Pérez exigió en la pista a Max Verstappen y esto no le gustó al neerlandés, que reclamó al piloto mexicano cuando se bajaron de los autos, aunque la discusión no pasó a mayores.

El mexicano atacó al líder de la competencia en la curva 1 y 2, sacándolo, y se fue a la cabeza; sin embargo, Max hizo lo mismo en la curva tres y le pagó con la misma moneda al mexicano.

Los reclamos no se hicieron esperar, por la radio se escuchó a un Verstappen muy molesto.

"Me empujó fuera, hombre. ¡Qué mierda!", dijo. De inmediato "Checo" sufrió lo mismo y el piloto neerlandés ocasionó que el piloto mexicano por poco saliera de la pista y así Nico Hülkenberg se metiera a la segunda posición.

Antes de recuperar la segunda posición, "Checo" también expresó por radio "¿Qué le pasa a Max?"

A pesar de eso la escudería de casa en Austria cumplió con su cometido y consiguió que sus dos pilotos hicieran el 1-2.

El momento incómodo vino cuando ambos bajaron de sus autos y Max reclamaba a "Checo" por su accionar, en la discusión se miraba que ambos manoteaban y daban explicaciones.

"Tuvimos un buen comienzo y luego tuvimos una pelea con Max y terminamos perdiendo una posición ante Nico. Estuvo muy fuerte en las primeras vueltas y fue difícil pasar por él", dijo Pérez.

