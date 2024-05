"Checo" Pérez se accidenta en Mónaco y queda fuera en la primera vuelta

Por si le faltaba algo al mexicano Sergio "Checo" Pérez para decretar una pésima actuación en Mónaco. El mexicano largó en lugar 16 luego de dos sanciones, ya que había quedado en lugar 18 en la parrilla de salida.

Apenas se corría la primera vuelta cuando Kevin Magnussen tocó al mexicano y este perdió el control del RB20 para irse a estrellar al muro y dejar el auto en pésimas condiciones y sin posibilidades de seguir en la contienda, fueron minutos muy tenso en la pista pero que no se miraba que "Checo" Pérez se moviera, hasta que se observó al mexicano salir con su propio pie quitando el momento de tensión en Mónaco.

El mexicano había tenido una pésima clasificación el sábado anterior, quedó fuera en la Q1 y se colocó en lugar 18, más tarde el comité organizador informó que descalificaban a dos corredores por cuestiones técnicas y avanzó a "checo" Pérez dos posiciones.

Con el antecedente de la victoria de "Checo" Pérez en el GP de Mónaco del 2022, las cosas parecían que iban a mejorar el fin de semana sin embargo la suerte no estuvo de lado del mexicano.

Apenas el cuarto giro del gran premio de Mónaco Kevin Magnussen tocó la llanta derecha trasera de checo y esto desestabilizó el rb20que rebotó en ambos lados del circuito y ahí se escribió la historia para le mexicano.

NO FUE EL ÚNICO QUE ABANDONÓ

Además de la salida de "Checo" Pérez del certamen, también abandonaron, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg también y Esteban Ocon

"CHECO" PÉREZ ARREMETE CONTRA KEVIN MAGNUSEN

Luego del accidente que protagonizó el mexicano en Mónaco y que fue provocado por el piloto Kevin Magnussen, el piloto tapatío arremetió contra el piloto de Haas, dijo que el contagio fue innecesario

"Fue un poco frustrante, porque creo que era demasiado innecesario en esos momentos, sabemos que en Mónaco poner siempre dos autos es muy difícil", dijo le mexicano de la escudería red Bull

LA FIA NO INVESTIGÓ

Luego de tres minutos de deliberación la FIA decidió no investigar el incidente y esto molestó bastante al mexicano Pérez

"Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte. Es muy frustrante para el equipo, porque se debió investigar, es claro. Si en vez de muro, hay pasto, terminaba solo en el pasto. No había necesidad de mantener a fondo. No quería ceder su posición con Hulkenberg. Un impacto fuerte e innecesario", agregó el tapatío.