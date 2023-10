"Checo" Pérez reconoce que ha sido la temporada más difícil de su carrera

Se desarrolló la conferencia de prensa durante la cual Sergio "Checo" Pérez estuvo ante las cámaras e invitados especiales, organizada por sus patrocinadores.

El piloto mexicano reconoció que desde su llegada a la escudería Red Bull este 2023 ha sido el más complicado.

El nacido en Guadalajara comentó que ha sido un desgaste mental muy fuerte, y recordó que al inicio de la temporada estuvo como serio competidor por el título; sin embargo, diversas situaciones con el RB19 que maneja han dado un giro negativo, por lo que no ha podido sacarle el mayor provecho a lo largo de la competencia.

"Sí fue la más complicada, porque empecé peleando el campeonato y no es fácil. La gente no entenderá nunca lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, sólo el piloto lo siente. Teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez era más difícil sacarle el máximo con los ajustes", señaló.

Y destacó: "Ha sido una temporada complicada con buenos momentos, pero también con malos. Es la temporada más difícil mentalmente. Siempre tuve muchas dudas con el auto".

LA EXPECTATIVA DE "CHECO" PÉREZ EN EL GP DE MÉXICO

A pesar de los altibajos de esta temporada, el piloto tapatío afirmó que sigue esperanzado en conquistar el Gran Premio de México y ser el primer piloto mexicano que gana en su propia casa. Y qué decir de una victoria, esta lo acercaría a conquistar el subcampeonato de pilotos de esta temporada.

Por su parte, el piloto británico, Lewis Hamilton, se ubica tercero, a tan sólo 39 puntos atrás de "Checo" Pérez; aun cuando faltan cuatro carreras, el mexicano no puede cantar victoria, así que debe de tener mucha concentración y ante su gente debe de dar una gran carrera.

Antes de retirarse de la conferencia de prensa, dijo: "Es un momento que sueño toda mi vida, el que más quiero ganar. Después de Qatar, que tuve mi peor fin de semana, estuvimos trabajando y tuvimos un progreso muy bueno y no lo pudimos demostrar en Austin. Creo que hemos progresado mucho y debemos demostrarlo el fin de semana".