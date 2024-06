"Checo" Pérez ¿Dejó entrever que se aproxima su retiro?

Ya con la tranquilidad de haber renovado contrato con su actual escudería, el mexicano Sergio "Checo" Pérez dijo que el Gran Premio de Canadá le da la tranquilidad de trabajar más relajado y enfocado 100 por ciento en la carrera, ya con la certeza de tener su asiento asegurado por dos años más con Red Bull.

En conferencia de prensa el tapatío se mostró complacido de la distracción que ello representaba para enfocarse en su trabajo como corredor.

"Es realmente bueno librarnos de la distracción para que nos enfoquemos puramente en nuestro rendimiento", afirmó.

"Checo" Pérez llegó con Red Bull el año 2021, y dijo que su sueño es retirarse con la escudería austriaca

"Siempre estás hablando con otros equipos, había opciones afuera. Pero para mí, el Plan A, B y C definitivamente era quedarme en Red Bull. Realmente quiero terminar mi carrera aquí, cuando quiera que sea eso. Es un equipo que me ha dado mucho, así que estoy muy feliz".

El tapatío se comprometió a dar lo mejor ante la negociación alcanzada.

"Daré lo mejor de mí por este equipo, hasta mi última vuelta. Cuando firmé, me comprometo a dar el 100 por ciento. Fue una negociación muy directa. Obviamente he estado en el equipo por pocos y cuando ya llevas tiempo es mucho más fácil alcanzar un acuerdo", indicó.

El piloto mexicano cuenta con 34 años de edad y al finalizar la temporada 2026 contará con 36 años.

"Checo" dijo que Fernando Alonso cumplirá 43 años y Lewis Hamilton tiene 39 años, ellos dos son los más longevos de la Fórmula Uno.

"Hay un camino largo por recorrer. No firmé mi último contrato, no siento que lo haya hecho".

"No creo que sea algo que se sienta, porque cuando te comprometes por dos años en la Fórmula 1 es mucho tiempo, mucha energía y es un camino largo. Así que, para ser honesto, no pienso mucho en ello; de lo que estoy seguro es que me gustaría terminar mi carrera en Red Bull", reiteró el mexicano.