Capturan a agresor del Levi's Stadium

La Policía de Santa Clara a través de un comunicado dio a conocer que el agresor del Levi's Stadium fue detenido en su hogar sin oponer resistencia.

La Policía dijo que a través de los videos de las cámaras del estadio se logró identificar al agresor y rápidamente se abocaron a buscar en su domicilio.

"Con ayuda de la tecnología de video avanzada en Levi´s Stadium y el aporte vital de la comunidad, la acción rápida del SCPD permitió a los detectives identificar positivamente tanto al sospechoso como a la persona de interés dentro de las 24 horas posteriores al incidente".

Luego del arresto del individuo identificado como Alejandro García Villanueva, se dio a conocer que la persona que lo acompañaba no tuvo nada que ver con el problema, por lo cual fue dejada en libertad de inmediato.

En las fotos que difundieron se miraba al individuo y una mujer que también agregaron como sospechosa; sin embargo, tras el arresto de Alejandro García Villanueva, ella fue liberada de toda culpa.

Según el informe de la detención se informó que se desarrolló sin altercados.

"El sospechoso García-Villanueva se rindió y fue puesto bajo arresto sin incidentes". Informó la Policía.

Tras la inspección de la casa del agresor se encontró el arma, esposaron hombre de 29 años y fue trasladado a la prisión principal del condado de Santa Clara para continuar con los procedimientos penales

ESTADO DE SALUD EL HOMBRE LESIONADO

El aficionado que recibió la agresión, Emmanuel Díaz, tras ser hospitalizado se reporta estable y fuera de peligro.

El agredido ya dio declaraciones y lo primero que dijo fue: "Sacó una navaja y se la quise quitar, pero nos caímos los dos para el suelo. Al momento no me di cuenta. No sentí nada, pero, cuando miré que me salía sangre de la camisa me estuve echando una botella de agua". Agregó que el policía tardó bastante en llegar y aun que señalaban al agresor no hizo nada por detenerlo.

Un testigo reveló que él les gritaba que se calmaran. "Cuando el tipo sacó la navaja, yo empecé a gritar que había que quitársela", mencionó.