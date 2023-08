Caballos C, bicampeón en Futbol Máster

La escuadra de Caballos C se alzó con el bicampeonato dentro del futbol master C municipal, al vencer por contundente 4-0 a Brimont C – Acorlegal en un partido desarrollado en el Módulo Deportivo de la calle Michoacan.

El equipo del campeonísimo Julio Gutiérrez Valerio presentó una estrategia que su rival no pudo descifrar.

A pesar que aguantaron el 0-0 al medio tiempo, el partido se definió en la parte complementaria donde Caballos C le cayó encima al rival, y concretó cuatro goles que fueron una losa muy pesada para las aspiraciones de Brimont C- Acorlegal.

LOS GOLES

La muralla defensiva de los subcampeones se abrió cuando Adolfo López abrió el marcador por la vía del penal, con un tiro Raso e imposible para el portero rival; Caballos se ponía al frente 1-0.

José Cota se encargaría de poner ventaja con dos goles más para dejar la pizarra parcial de 3-0.

Para ese entonces ya era muy pesado regresar en la cancha y si fuera poco un tiro libre casi de media cancha que hizo Armando Muñoz vió adelantado al portero y se la tocó con precisión para anidar el balón en el fondo de la red y dejar cifras definitivas de 4-0.

PREMIACIÓN

Al término del partido final el equipo de Caballos se alzó con el trofeo de bicampeón, festejando en grande los dirigidos por el campeonísimo Julio Gutiérrez Valerio.

El campeón goleador del certamen José Cota recibió su trofeo y se dio el lujo de anotar un par de goles en el juego definitivo de la temporada, demostrando su gran valía y aportando para conseguir el título.

A esta final llegaron los equipos que hicieron mejor las cosas en la postemporada, además de reconocer el gran nivel que se juega en esta categoría, ya que la cancha del Módulo Deportivo de la Michoacán lució repleta de aficionados que fueron a disfrutar de la final.