Boletos desde 8 dólares: FIFA reduce precios del Mundial de Clubes por baja demanda

El Mundial de Clubes 2025 , que arranca este sábado con el duelo entre Inter Miami y Al-Ahly en el Hard Rock Stadium de Florida, enfrenta un inesperado obstáculo: la baja demanda de boletos .

La FIFA ha tenido que ajustar drásticamente los precios, ofreciendo entradas desde apenas 8 dólares en algunos partidos, en un intento por llenar las gradas en las 12 sedes del torneo en Estados Unidos.

REMATAN BOLETOS PARA JUEGO INAUGURAL

El caso más notorio ocurrió en el partido inaugural, donde los boletos inicialmente costaban 230 dólares, pero terminaron vendiéndose al público general por solo 55 dólares. Incluso, estudiantes del Miami Dade College accedieron a paquetes de5 partidos por 20 dólares, una estrategia exclusiva para motivar la asistencia local.

A pesar de la presencia de estrellas como Lionel Messi, los boletos no se han agotado. Lo mismo ocurre en encuentros de alto perfil como Real Madrid vs. Al Hilal o Juventus vs. Manchester City, donde todavía hay entradas disponibles, aunque con precios más elevados: de 207 a 947 dólares.

Clubes como Monterrey y River Plate también enfrentan baja demanda. Para ese partido, las entradas oscilan entre los 20 y los 100 dólares, aunque en plataformas como Ticketmaster se reportaron precios tan bajos como 2 dólares.

DESCUENTOS EN LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS

La FIFA adoptó un sistema de precios dinámico para responder a la falta de entusiasmo. En ciudades como Seattle y Filadelfia, incluso se cerraron secciones de los estadios por la baja venta de boletos. Gracias a esta estrategia, se han aplicado descuentos de hasta el 84 por ciento, incluyendo para partidos de semifinales y la gran final.

La organización confía en que el interés del público aumente conforme avance el torneo, pero hasta ahora, el Mundial de Clubes arranca con más asientos vacíos de lo esperado y precios nunca antes vistos.