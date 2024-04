Beisbolista sonorense, Novato del Año de LMP, la está rompiendo en sucursales de Yankees de NY

El jugador que brilló con Charros de Jalisco la Temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y que su actuación le valió para ser nombrado Novato del Año, Jared Serna, está tendiendo un comienzo de ensueño en sucursales de Yankees de Nueva York.

Jared Serna, nacido en Guaymas, Sonora, quien lució en la pasada gira de los "Mulos de Manhattan" en México, cuando enfrentaron en serie de un par de encuentros a Diablos Rojos del México, se encuentra con el equipo Renegados Sucursales de Clase A avanzada de Nueva York.

Juega el campo corto y ya tiene un par de cuadrangulares en sus números, para de cuatro esquinas que pegó el pasado fin de semana ante el equipo Hot Rods.

Con apenas tres juegos, el prospecto de 21 años batea para .300 con tres imparables, dos de ellos son cuadrangulares.

SUS INICIOS EN SU NATAL GUAYMAS

Al joven pelotero no le gustaba el beisbol, su padre y abuelo le inculcaron el amor por el rey de los deportes. Su abuelo siempre fue fiel seguidor de los Yankees de Nueva York, y su padre de los Dodgers de los Ángeles.

El joven que desde muy pequeño llamó la atención de organizaciones como Diablos Rojos del México, Toros de Tijuana y Leones de Yucatán, se dio cuenta que podría hacer carrera en el beisbol profesional y empezó a aplicarse en el rey de los deportes.

"A los 15 años comencé a llamarle la atención a equipos profesionales de México (Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán y Toros de Tijuana) y entonces me di cuenta que podía lograr una firma. A los 16 años el scout Enrique ´Kiki´ Padilla de los Toros de Tijuana me fue a evaluar a Guaymas y en 2017 me firmaron", comentó.

El 17 de julio del 2019 los Yankees de Nueva York, por medio del scout dominicano Raúl González, firmaron a Serna y lo asignaron a la Liga Dominicana de Verano para su desarrollo.

DEBUT PROFESIONAL

En el invierno del 2020 fue invitado a las prácticas de pretemporada con los Charros de Jalisco dentro de la Liga Mexicana del Pacífico; ahí fue cuando empezó su camino cuando fue incluido en el roster del equipo.

"Era el último día de entrenamiento y los Charros iban a hacer algunos cortes en el roster. Yo tenía la esperanza de quedarme en el equipo porque creo que hice buen trabajo, entonces ese último día estaba faldeando en los jardines y me llamaron al dugout. En el camino me encuentro a Henry Urrutia, quien me dijo ´felicidades, chiquito, te vas a quedar en el equipo´. Llegué al dugout y me dieron a firmar el contrato. Me emocioné mucho, era un sueño para mí iniciar en el roster de los Charros", recordó Jared Serna.

SU LLEGADA A YANKEES

En el año 2021 regresaron las actividades en todo el sistema de sucursales de Grandes Ligas y Jared Serna fue enviado a República Dominicana en Liga Instruccional, tuvo un debut discreto al batear par aun .238 con tres jonrones y 16 carreras empujadas, jugando segunda base y paradas cortas.

Al siguiente año fue enviado a Liga de Novatos, donde mejoraron sus números y terminó en clase A.

El jugador sonorense fue incluido en el roster de Yankees de Nueva York, que visitó en pretemporada a Diablos Rojos del México.