Arrestan a Julio César Chávez Junior en EU por posesión ilegal de arma

Una nueva controversia ha surgido en la vida de Julio César Chávez Jr., quien, según informes, habría sido arrestado el pasado fin de semana en Los Ángeles por la posesión ilegal de un rifle de asalto en su residencia.

De acuerdo con el reporte de TMZ Sports, el ex campeón de 37 años, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido por la policía de Los Ángeles después de permitir a los oficiales ingresar a su domicilio, donde encontraron el rifle ilegal.

Fuentes policiales indicaron al mencionado medio que el arma que portaba Chávez Jr. era una "pistola fantasma", la cual no podía ser rastreada en la base de datos.

Posteriormente, el Junior fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, donde fue formalmente fichado.

La detención se habría llevado a cabo después de que un seguidor llamara a la policía expresando su preocupación de que Chávez Jr. pudiera causarse daño a sí mismo o representar un riesgo para los demás.

CONTROVERSIA

Cabe recordar que, a principios de este 2024, Julio César Chávez González dirigió un mensaje a sus seguidores para desearles un próspero Año Nuevo.

En este saludo, no omitió mencionar a su hijo Jr., del cual expresó preocupación. Sin embargo, destacó principalmente la razón por la cual no ha viajado a Estados Unidos para buscarlo, revelando que existe la posibilidad de que su hijo sea detenido.

"Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", dijo Chávez González.

Posteriormente, su hijo reaccionó ante este mensaje, en el cual optó por arremeter contra la Leyenda del Boxeo, tildándolo de "basura" y acusándolo de agredir a su madre, llegando al extremo de dejarla "traumada".