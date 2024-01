VIDEO | Julio César Chávez Jr. explota contra su padre: lo acusa de golpeador

La relación entre Julio César Chávez padre y su hijo mayor, Julio César Chávez Jr., ha llegado al punto de quiebre.

El año que acaba de concluir ha sido un año muy difícil para el primogénito del "César del Boxeo", quien está inmerso en una serie de acusaciones de abuso de sustancias, e inclusive, se habla de que la Policía de Los Ángeles tuvo que intervenir y lo llevó a un centro siquiátrico, donde a través de una llamada de su esposa, pedía ayuda para protegerlo.

Sin embargo, su padre Julio César Chávez González se cansó de tratar de ayudarlos, inclusive desmiento muchas noticias que salían en redes con respecto al proceder de su hijo.

LA CÚSPIDE DE LOS PROBLEMAS ENTRE PADRE E HIJO

Así las cosas, en un video publicado en la plataforma YouTube, dentro de un portal llamado Boxglero, el hijo de la leyenda arremetió en contra de su progenitor y no se guardó nada.

"¡Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie, porque estuve secuestrado tres años. ¿Sabes lo qué es eso sin ver a mis hijos? ¡Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca!", espetó Chávez Jr.

"A mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos; está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí; ¡pinche abusón!", agregó.

El mayor de los hijos de Chávez González también destacó que su vida corre peligro.

"Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos", agregó.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ SR. RESPONDE

Por su parte, el boxeador más grande que ha dado México le envió a su hijo un contundente mensaje:

"Lo único que le quiero decir es que le deseo un feliz Año Nuevo, que lo quiero mucho, ojalá Dios quiera y te caiga un rayito de luz y deja de hablar tantas pend..., por favor." Comentó la leyenda mexicana del boxeo mundial.