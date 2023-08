Arremete ex piloto de F1 sobre "Checo" Pérez

Ahora le tocó opinar del desempeño del mexicano Sergio Pérez al ex piloto y hoy comentarista de una cadena de televisión, Marc Surer.

El cree que el auto de Max Verstappen, el RB19 que maneja el neerlandés, no hace la diferencia.

Habla de que el piloto de Países Bajos es un fuera de serie, y que está muy por encima de su compañero Sergio Pérez.

Aunque también hubo palabras de elogio para el mexicano, sin embargo aseguró que no está al nivel de su compañero.

Las comparaciones no dejan de parar, se han convertido en algo cotidiano para el nacido en Jalisco, en los últimos GP se le cuestiona de todo, ¿qué porqué no clasifica?, ¿qué porqué rebasa?, ¿qué porqué llegó segundo?, ¿qué porqué llegó tercero?, ¿qué porqué no pasa la Q1,2,3?, en fin, un sinnúmero de cuestionamientos que ya se han vuelto costumbre y fastidio para le mexicano.

El ex piloto de Fórmula Uno que critica al "Checo" Pérez estuvo de 1979 a 1986, participando en 88 Grandes Premios, es comentarista de la cadena Sky Deutschland, en su estadía como piloto en la Fórmula Uno, jamás subió a un podio, no logró triunfos y se retiró en blanco.

En días pasados Christian Horner aceptó que la escudería austriaca está observando a otros pilotos para el 2025, "Checo" Pérez termina su contrato al finalizar la temporada del 2024 y será agente libre, lo más probable es que Red Bull no le renueve el contrato, por lo que tendrá que buscar acomodo en otra escudería.

El piloto mexicano desde su llegada a la escudería austriaca ha sido duramente cuestionado, al parecer sus logros no convencen a los altos mandos, y buscan un reemplazo que le haga competencia al neerlandés pero que también obedezca a la hora de recibir órdenes en la pista para beneficiar al piloto de Países Bajos.