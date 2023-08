Andy Ruiz Jr reta a Anthony Joshua. "Vamos por la trilogía"

Ahora que se le cayó la pelea a Anthony Joshua que tendría el 12 de agosto ante Dillian White, el peleador británico busca otras opciones y uno de los que apareció en escena es el mexicoamericano Andy Ruiz Jr, el nacido en San Diego California y avecindado por muchos años en Mexicali Baja California quiere aprovechar que Joshua está en forma y entrenando la igual que él y propuso una trilogía para despejar dudas ya que comparten victoria.

En el primer enfrentamiento es recordado por qué Andy Ruiz pidió oportunidad de pelear con Joshua por la vía de twitter y se le concedió, la sorpresa mayúscula del boxeo profesional en décadas se dio con el nocaut que le aplicó Andy Ruiz Jr a Anthony Joshua en el Madison Square Garden de New York un 1 de junio del 2019, arrebatando los títulos de los pesados de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo(AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

