AMLO felicita a Randy Arozarena por Juego de Estrellas; "es un ´caballo´", dijo

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una felicitación al beisbolista cubano-mexicano Randy Arozarena por su gran desempeño en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

De igual forma, el mandatario invitó a los mexicanos a practicar deporte para estar en forma y reveló que ayer salió de Palacio Nacional para practicar beisbol, que es una de sus pasiones.

"Fui a hacer deporte, es que camino y a veces agarro ´rolas´ y bateo para estar en forma"

, dijo el presidente.

AMLO aseguró que el deporte es la mejor medicina para prevenir enfermedades y consideró que "la edad es un estado de ánimo", puesto que dentro de cuatro meses cumplirá 70 años.

"Lo de la edad es un estado de ánimo, porque puede haber jóvenes que están apagados y hay gente mayor que está lúcida y entera, es decir, con muchas ganas, muchos deseos de vivir. Depende del estado de ánimo, de la pasión, de decir gracias a la vida y no dejarse caer bajo ninguna circunstancia. Siempre salir adelante, no nos pueden vencer las adversidades, los problemas. No se puede vencer a quien no sabe rendirse. Hay que seguir adelante".

"Acaba de pasar el juego de las Estrellas de Grandes Ligas y quiero felicitar a Arozarena, es un buen beisbolista cubano-mexicano, de origen cubano y nacionalizado mexicano, pero es como se dice en el beisbol, es un ´caballo´. Es muy completo porque batea bien, batea hit y home run; estuvo en el derby de home run y quedó en segundo lugar", dijo AMLO.

Señaló que posiblemente al terminar la temporada de Grandes Ligas, Arozarena podría jugar contra el equipo de Veteranos del IMSS, donde juega el presidente López Obrador.

"El equipo de nosotros, de veteranos, son mayores de 60. Ahora ya no es mucha la diferencia porque yo ya voy a cumplir 70, ya no es lo mismo, pero me defiendo", aseveró.

De igual manera, AMLO aprovechó para mandar un saludo al beisbolista mexicano Julio Urías, a quien considera una persona humilde y modesta.