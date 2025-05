Yaquis de Loma de Guamúchil rechaza llamado para realizar bloqueos carreteros

Luego de que un grupo de integrantes de la etnia Yaqui solicitara una audiencia con autoridades de los tres órdenes de gobierno, advirtiendo un posible cierre de la carretera a la altura del Danzante Yaqui, integrantes de la tropa Yoemia señalaron que estas acciones no fueron expuestas ante la comunidad y se realizaron dentro de fechas santas.

César Cota Tórtola, integrante de la tropa, explicó que desde el pasado domingo un grupo de miembros de la comunidad acudió al Danzante Yaqui, pero que no se consultó al pueblo, recordando que la Cuaresma Yaqui culmina el día de la Santa Cruz, y es hasta esa fecha que se pueden realizar actos de carácter político.

“Fue desde el domingo que acudieron allá abajo, pero sin consultar a la gente, sin avisarles, unas cuantas nomás, por eso es el descontento, (…) pasando el día de la Santa Cruz es cuando culmina la Cuaresma, y entonces ya se pueden hacer cosas, en contra o favor del gobierno y nosotros como tropa estamos descansando por el gran sacrificio que hicimos en la Semana Mayor, y ahora no sabemos por qué, a las autoridades, mis respetos para ellos, se les olvidó o no sé si se les pasó, porque ahí estaba el capitán de los caballeros, por qué lo hicieron, se hubieran esperado hasta este domingo”, señaló.

Del mismo modo, aclaró que efectivamente, como se expuso el día martes, se realizaron bloqueos el año pasado a fin de que las autoridades concedieran las reuniones, mismas que sí se llevaron a cabo, aunque posteriormente fueron suspendidas.

Agregó que, si existen las problemáticas expuestas, y se requiere que se retome el diálogo, explicando que siempre y cuando se realice en tiempo y forma, tomando en cuenta a las autoridades e integrantes del pueblo Yaqui.

Por lo anterior, dio a conocer que el próximo domingo, una vez terminada la celebración de la Cuaresma y en reunión con las cantoras y miembros de la tropa, así como de la comunidad, se expondrán las problemáticas para así llegar a un consenso sobre las acciones a seguir.

“No entendemos las acciones del capitán, si ya sabían que cuando se hizo la inauguración de la distribución de agua potable, se había llenado el tanque elevado con pipas, es hasta ahorita es que hace la denuncia, además no sabemos por qué se realizó la reunión en Obregón si nosotros tenemos un recinto sagrado, (…) No es la forma como lo hicieron, sí tenemos esa necesidad que se menciona, las mesas de trabajo sí las ocupamos, pero no ellos solos, sino contando con la tropa y con las mujeres”, finalizó.