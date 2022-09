Vienen 200 militares a Cajeme

La administración municipal ha hecho tres sesiones de Ayuntamiento Abierto, con una cuarta en puerta programada para este mes, y no se han hecho más porque no hay quién se haya acercado a formar parte en este formato de participación ciudadana, afirmó el alcalde Javier Lamarque Cano.

Agregó que el anuncio lo hizo la Secretaría el día miércoles y el Ayuntamiento ya se encuentra buscando un lugar en el que puedan estar asentados.

Esto se hace para fortalecer la seguridad en el Municipio, afirmó.

DAN CUMPLIMIENTO A AYUNTAMIENTO ABIERTO

El ex regidor Rosendo Arrayales Terán hizo una solicitud de suspensión del Ayuntamiento de Cajeme por incumplimiento a diferentes artículos del reglamento, incluido el tema de Cabildo abierto, a lo cual el presidente municipal dijo que se ha cumplido en dar respuesta a las peticiones de la población, aunque reconoció que ni él ni los regidores están de acuerdo con el documento aprobado por Cabildo de la administración pasada con fecha del 20 de enero del 2020, ya que las sesiones de Cabildo abierto deben ser por oficio y de manera mensual, ya que si se apegan al documento, deben esperar a que haya solicitudes para poder sesionar, que es lo que ha estado sucediendo.

"Nosotros hemos estado buscando, así buscando, a gente que quiera participar en una sesión abierta y no ha habido, no se acercan y el reglamento dice que de acuerdo a orden de petición se van a ir programando las sesiones de Cabildo abierto, hemos hecho tres y este mes vamos a hacer que está solicitada por Cajeme ¿Cómo Vamos?, entonces estamos cumpliendo de acuerdo al reglamento que ellos aprobaron y que por cierto, yo no estoy de acuerdo, ni los regidores están de acuerdo con ese reglamento porque nosotros queremos que sean por oficio, mensualmente vengan o no vengan, las soliciten o no las soliciten", afirmó.

Las sesiones se han realizado los días 28 de octubre de 2021, el 26 de noviembre de 2021 y el 9 de julio de 2022, teniendo pendiente una petición que se recibió el 19 de septiembre de 2022.

Agregó que los tres minutos que vienen reglamentados en lo aprobado y por ello es que la Comisión de Reglamentación se encuentra revisando este y otros temas, ya que se buscan hacer reformas municipales de manera integral.

"Es muy poquito, las que hemos hecho no les damos tres minutos, los dejamos hablar, cinco, diez, quince y hasta 20 minutos duró una participación, pero es lo que ellos aprobaron y que no estamos de acuerdo

Marco Rodríguez, presidente de la Comisión de Reglamentación, explicó que se tienen alrededor de 23 reglamentos que se están analizando y se trabaja en un paquete de reformas para el Municipio de Cajeme.

"Muchos de ellos ya los analizamos y estamos trabajando en un paquete de reformas para el Municipio de Cajeme de manera integral, con lo cual se ha trabajado alrededor de un diagnóstico en todas las áreas del Ayuntamiento", señaló, con lo que se busca armonizarlos con las reglas estatales en diferentes materias.

Al respecto, Arrayales Terán afirmó que el alcalde pudo haber convocado, ya que el reglamento señala que debe ser el mismo Ayuntamiento el que convoque a la población.

"Si estuviera de acuerdo con las sesiones de Ayuntamiento Abierto, habría convocado en términos del artículo 87 bis del reglamento interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, pone como argumento que la gente no solicita, pero no debe solicitar la gente, porque el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal no dice que la gente tiene que ir a solicitar, dice que el ayuntamiento tiene que convocar", aseveró.