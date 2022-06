VIDEO. Captan a gente armada bailando en una boda

La zona donde se celebraba la fiesta es controlada por "La Familia Michoacana" y una persona realizó una transmisión en vivo en Facebook, donde se podía apreciar cómo algunos hombres armados bailan y beben, sin preocuparse por las autoridades.

PUBLICIDAD

En el video exhibido en redes sociales se ve a los hombres vestidos con uniformes similares a los del Ejército, además, portan armas largas y radios, mientras disfrutan del ambiente y de la música entre los invitados, bajo una carpa, bailando un zapateado alborotando la tierra.

En Coyuca de Catalán, Guerrero, sicarios zapatean al ritmo de la música.



Cargando armas de uso exclusivo del ejército, equipo táctico y radios, los miembros del grupo criminal La Familia, se presentaron a boda para realizar labores de "seguridad", pero no pudieron evitar bailar. pic.twitter.com/lXZbDJM4o1 — Nación 14 (@Nacion_14) May 15, 2022

La transmisión se hizo desde la cuenta de un hombre que se hace llamar "Chiro A Informando", y de acuerdo a los testimonios de los invitados y de los novios, todo transcurrió en perfecta normalidad y nadie se sintió nervioso, porque los hombres eran los encargados de proteger a los invitados.

El video, difundido por Ciro Gómez Leyva rápidamente se viralizó, con miles de vistas y comentarios en los que los internautas felicitan a los novios y celebran lo divertido que se ven los asistentes.

"CHIRO" RECLAMA A GÓMEZ LEYVA POR ROBAR Y TRANSMITIR SU VIDEO

El hombre que compartió el video de la boda en donde varios hombres miembros del crimen organizado se divertían bailando fuertemente armados, reclamó mediante un video a Ciro Gómez Leyva, de Imagen Noticias, por "robarle" su material y compartirlo.

"Ahí está este mensaje para ese tal Ciro, que se ponga a hacer su trabajo y no ande haciendo cosas que no le corresponden. Ahí para que se lo etiqueten. Le manda este saludo ´Chiro´ dile que se ponga a trabajar, como le corresponde, no andar robándome mis videos, dándose publicidad él con mis videos", fue el contundente mensaje dirigido al periodista.