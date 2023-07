VIDEO | Policías desaparecidos en Cajeme. Hermana urge a las autoridades no dejar de buscarlos

Un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que no dejen de buscar a sus hermanos José de Jesús, Marco Antonio y Carlos Armando López Felix, fue el que lanzó su hermana Carmen, a casi ocho días de su desaparición en la comisaría de Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, Sonora.

"¨Por favor les pido a toda la ciduadania que me apoyen en buscarlos porque no es posible que hasta ahorita no sepan dónde están", expresó.

Con el llanto de fondo de la mamá, la hermana urgió a las autoridades que no terminen las búsquedas, al ser una situación muy desesperante la que están viviendo por su ausencia.

A las autoridades, pidió más empeño para poder dar resultados, tras la desaparición de sus hermanos quienes son policías municipales de Cajeme.

"Pues que le pongan más empeño, ... más rapidez a esto porque ya esta pasando mucho tiempo, ya vamos para mañana a (cumplir) ocho dias que están desparecidos mis hermanos y no puede ser que hasta ahorita no tengamos ninguna noticia", mencionó Carmen López Félix.

La hermana, narró que pese a las difíciles circunastancias que se viven, los tres hermanos policías siempre han estado al frente del deber

"Mis hermanos no son eleentos de ahorita, sino de 15 a 20 años que han servido a su comunidad y pues que han sido muy buenos elementos", apuntó.

Recooció que si bien han habido problemas entre compañeros, siempre han habido otros que se preocupan con ellos.

La entrevista se termina por los gritos desgarradores de la madre que se escucha de fondo durante las declaraciones y donde es auxiliada por la voz de un hombre.

"¡Ocho días, ocho días, mis hijos, quiero a mis hijos, por favor!", expresó una madre agotada por el llanto.









Con información de Roke Arballo