Viajeros se quedan varados en Central de Obregón

La señora Carmen, quien se dirige a la ciudad de Hermosillo, dijo sentirse tranquila, y confía en que la problemática sea resuelta en unas horas.

"Nos dicen que todavía no hay nada resuelto y que, probablemente, sea cuestión de horas. Ahorita nomás queda esperar y buscar que comer aquí cerca; tenemos que estar pendientes por si nos llaman", expresó.

Por su parte, Jorge de la Rosa comentó que también va a la capital del estado, donde lo espera un nuevo trabajo.

"Soy electricista, vengo de Guadalajara y voy a Hermosillo. Conseguí trabajo en Internet y me toca presentarme el lunes", mencionó el hombre, quien además dijo que se comunicó con la empresa para la que laborará para informarles sobre la situación; "me dijeron que me esperarán hasta que se normalice todo", mencionó.

Otro de los usuarios afectados es el señor Darío, quien salió desde Zamora, Michoacán, y su destino es Tijuana.

"Nos dicen que un puente está dañado en la carretera y pues aquí nos tienen, no sé hasta qué horas nos vayamos a ir", manifestó.

Cabe mencionar que todas las líneas de autobuses se encuentran esperando indicaciones por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil.