"Vengo a trabajar": Severo Castro

El director del Hospital General de Ciudad Obregón dijo que no permitirá malos manejos en la institución y se trabajará en beneficio de los pacientes

Por: Fabiola Navarro

"Hemos trabajado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y ahí vamos, hay gente que está muy incómoda ignoro por qué, pero en lugar de estar incómodos deben unirse a este esfuerzo porque las 24 horas del día, los 365 días del año está abierto el hospital para atender a toda la gente que tenga problemas de salud", declaró Severo Castro Paz.

El director del Hospital General de Ciudad Obregón (HGCO), aseguró que él está dispuesto a dirigir a la institución que tiene a su cargo, con una nómina para más de 900 empleados, que estén dispuestos a servir a la ciudadanía.

Dijo que durante las administraciones pasadas, se han permitido malos manejos y malas costumbres por parte de algunos trabajadores, lo cual se debe corregir, para beneficio de los pacientes. "Un ejemplo, cuando un cirujano se sale del hospital y llega un paciente con una urgencia de vesícula por decir algo, yo tengo que buscar la manera de que se le atienda porque su vida corre riesgo, claro que tengo que llamarle la atención al cirujano que salió en horas de trabajo".

"Yo no voy a traicionar los principios de no robar, no mentir y no traicionar, yo vengo realmente a dirigir esta noble institución porque bien vale la pena servirle al pueblo, yo no vengo aquí a lucrar y quienes no me conocen que investiguen cuál ha sido mi carrera profesional e institucional", puntualizó