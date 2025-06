Ambulantes de Obregón esperan buen fin de semana por el Día del Padre

Hasta un 40 por ciento de incremento espera en las ventas el sector ambulante en el centro de Obregón, durante el próximo fin de semana, por el Día del Padre, informó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que no se espera el mismo ritmo del 10 de mayo, pero sí prevén que haya un repunte en los artículos que se pueden regalar a los hombres.

"No vamos a esperar el mismo ritmo del 10 de mayo, pero sí se tiene un levantón en las ventas, luego es quincena, es fin de semana y eso ayuda, esperamos sobre todo el sábado que haya más gente que venga al centro", detalló.

CAJEMENSES ACUDEN AL CENTRO

Montaño Gutiérrez dijo que lo tradicional que se vende en vísperas del Día del Padre en el centro de Obregón son los perfumes, pañuelos, corbatas, camisas, gorras, entre otros.

"Sí se ofrecen varios artículos que se regalan en el día del padre, más porque todavía andan rolando las actividades, es quincena y el viernes van a pagarle a los burócratas o a los trabajadores de las maquiladoras, entonces sí se ve que habrá algo de movimiento".

Además de esto, hay gente de fuera que acudirá a Obregón a visitar a los padres, ya sea en casa o en los panteones, lo que contribuirá a que haya más flujo de visitantes en el centro.

Aun así, el dirigente de los ambulantes dijo que no llega al mismo aumento en las ventas que el día de las madres, porque lo que más se regala en esas fechas son vinos y cervezas.

"Se regalan más vinos, más cervezas, pero ese no es nuestro mercado, de hecho en todo el centro no hay expendios, entonces no aumenta tanto", detalló.