Vecinos de Urbi Villas del Real demandarán a inmobiliaria ILT en Cajeme

Un total de 88 vecinos del fraccionamiento Urbi Villas del Real en Ciudad Obregón, que se encuentran posesionados de viviendas propiedad de la inmobiliaria ILT tendrán que demandar a esta última para poder obtener el apoyo del gobierno del estado, indicó Sara Rodríguez Rivera.

La presidenta de la Asociación Negociadora de Urbi Villas manifestó que, durante las últimas reuniones que tuvieron con funcionarios del gobierno del estado, se les informó que esa instancia ya no podría seguirles ayudando, porque las viviendas que se tienen en posesión son propiedad de particulares, de manera que se les instó a integrar sus expedientes para interponer las demandas correspondientes ante diferentes juzgados.

Con ello, dijo, se hará mayor presión y, dado que los juzgados son instancias de índole estatal, será de esta manera como el gobierno del estado podría brindarles su respaldo en cada uno de los casos.

Lo anterior es debido a que no fue posible concretar las negociaciones entre el gobierno estatal, municipal de Cajeme y la inmobiliaria ILT, que no aceptó la permuta de terrenos por viviendas, al parecer porque no se cubre con estos el valor que dicha empresa le puso a las casas que le pertenecen.

Hasta ahora no se han registrado desalojos de vecinos por parte de los juzgados en los cuales la inmobiliaria ha interpuesto demandas contra de los posesionarios, quienes están confiando en la promesa que les hizo el alcalde Javier Lamarque, quien ofreció no enviar a policías municipales a apoyar a los actuarios de los juzgados con la finalidad de sacar a quienes habitan las viviendas, dijo.

Recordó que 45 demandas se perdieron en su momento por parte de los posesionarios de las casas, por la falta de notificación a los posesionarios por parte del abogado que llevaba los casos, motivo por el cual no se pudieron contestar a tiempo.