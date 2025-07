Vecinos de la colonia Miravalle piden que se reparen calles: "Están intransitables"

La pavimentación o el bacheo de calles de la colona Miravalle que se encuentran en deplorables condiciones piden vecinos de este sector del municipio, pues se han vuelto intransitables por el mal estado en el que se encuentran; parte del deterioro, explicaron, se debe a las fugas de aguas negras que se registran en distintas ocasiones.

Una de ellas es la calle Jalisco, frente al Colegio de Bachilleres (Cobach). En este punto vial fue reparado un derrame de aguas por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pero la pista de rodamiento se desgastó y en ella se observan baches, explicó Blanca Alicia Guerrero, una de las residentes afectadas.

La cajemense acudió en marzo de este año a una de las audiencias ciudadanas que se realizan por parte del gobierno municipal en el Ayuntamiento, para solicitar la reparación de la calle en mención, así como la de las vialidades Paseo Miravalle y Valle del Sahuaral.

Al momento no se han realizado trabajos para mejorar ninguna de las calles. "Desde antes de Semana Santa yo fui al Ayuntamiento y me dijeron que se tardaban porque estaban haciendo presupuesto, y no vienen. Por la calle Jalisco, frente al Cobach, no se puede transitar, hay muchos baches, ojalá puedan venir pronto", dijo.

Los vecinos hacen un nuevo llamado a las autoridades para que le presten atención a esta situación que afecta a los vecinos. Los habitantes también denuncian un drenaje colapsado en las calles Valle del Blanco y Valle Amarillo.