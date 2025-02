Vecinos de la colonia México en Cajeme colocan mensaje en drenaje colapsado

Los residentes exigen a las autoridades una pronta solución a la problemática en la colonia

Por: Román González

Denunciando que por más de ocho meses el crucero de la calle Puerto de Acapulco y Puerto de Mazatlán, de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, presenta un constante problema de aguas negras, por un drenaje colapsado, residentes de la zona decidieron colocar un mensaje a las autoridades para demostrar su inconformidad.

Daniel Esquer, vecino de la zona afectada, detalló que desde hace más de dos años sufren de fallas en el sistema sanitario, pero que, regularmente personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), acude a realizar el desazolve, lo cual brinda una solución temporal, pero que, desde hace unos meses, acudieron y realizaron la reparación del registro, mismo que dejaron sin tapadera.

"Vinieron y cortaron un cuadro en donde colocaron un registro nuevo, pero lo dejaron sin tapadera, así que cada cierto tiempo se vuelve a llenar de basura y desbordarse, pero no es el único problema, ya han caído carros e incluso ciclistas, porque no se ve que no tenga tapa, por eso los vecinos optamos por poner una señal y evitar que sigan cayendo ahí", señaló.

Juan Cadenas, comerciante en el lugar, añadió que es tal la molestia de la gente que incluso le colocaron un mensaje a la rama que pusieron en advertencia de la presencia de la alcantarilla abierta, y que al ser una afectación que por mucho tiempo ha estado presente, no solo supone un riesgo de enfermedades, sino que ha llegado a disminuir las ventas en el lugar.

"Estamos pasando un momento de bajas ventas, y con esto se incrementa aún más, sobre todo en los comercios que venden comida, en mi caso el problema es que la gente que pasa, se va por acera de enfrente, para no andar brincando los charcos de aguas negras, incluso hay días en que tengo que poner una tarima y puedan llegar a mi comercio", explicó.

Finalmente, los habitantes de la zona señalaron que de no tener una pronta respuesta por parte del Oomapasc, analizan el cerrar vialidades a fin de que se tenga una solución definitiva.