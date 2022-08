Van ya 12 querellas por fraude en autos

Ana Castelán, abogada del despacho Hernández Oropeza Asociados, que lleva la defensa de tres de los afectados en este delito, destacó que en caso de ser encontrada culpable de todo lo que se le imputa, a la vendedora se le podría aplicar una pena de 60 años de cárcel.

"Se trata de un hecho que se persigue de oficio y ya que la cantidad de querellas depositadas son demasiadas, se puede suponer le sean negados los beneficios para seguir en libertad el proceso", agregó.

Según se sabe, ante la Fiscalía de Justicia se han presentado unas doce querellas por el fraude, pero posiblemente haya más casos.

MONTO DEL DAÑO La abogada explicó que la cantidad del daño se calcula en UDIS (unidad de medida usada por el Banco de México) con el que se le da un valor al peso y en base a esa unidad de medición se establece el monto. "En este caso, señaló, dos mil unidades son 180 mil pesos, suficientes para otorgar de 8 a 10 años de cárcel pero como este delito se habla de 20 millones pesos, entonces la pena máxima se puede elevar a 60 años", estimó. En este fraude, dijo, presuntamente una clienta entregó a la vendedora y su esposo cinco carros como anticipo, los cuales a su vez fueron entregados a un lotero y ya se vendieron, por lo cual se quedó sin carro y sin su enganche yeste modo de operar se repite en varios de los casos. LISTA DE IMPLICADOS PODRÍA SER EXTENSA El delito se vio favorecido por la pandemia iniciada en 2019, señaló, porque la vendedora Alí Beatriz "N" atendió por medio de citas a domicilio o WhatsApp, lo que le facilitó más las cosas, ya que el cliente nunca acudió a la agencia. "Se presume que hay muchos más involucrados para el tamaño del delito y del monto de las operaciones", afirma la abogada. Se estima que operaron trabajadores de mayor jerarquía dentro de la agencia que debieron entrar en conocimiento de las transacciones, esto incluye al esposo de la vendedora, además de un lotero encargado de recibir los carros y ponerlos a la venta. La situación del fraude inicia a raíz de que a uno de tres compradores a los que sí les entregaron carro mediante enganches cercanos a los 500 mil pesos, en plazos de 36 mensualidades, al indagar con la financiera se dio cuenta de que en realidad en el sistema aparecían recibidos únicamente 270 mil pesos. En la financiera les informaron sobre la existencia de una deuda por 70 mil pesos y que su plazo no era por 36 meses como ellos creían sino por 60. CLIENTES COINCIDEN



"Los relatos de los clientes coinciden en que al estar en etapa de desesperación por la cantidad de pretextos puestos como errores de facturación o que no llega el contrato y pasados muchos meses que no les entregan sus carros, al no tener solución acuden y notan que al buscar al gerente pasadas varias horas finalmente no se les atendía, lo que quiere decir que entre los trabajadores se sabía la razón de porqué los clientes estaban molestos y evitaban que fueran atendidos" detalla.

"Ese tema de los nombres y cantidad de personas involucradas le corresponde a la Fiscalía señalar la participación de cada uno de los actores, así como su grado de responsabilidad", declaró.

Lo obvio es que se tuvo que haber trabajado con complicidad, dijo, porque el monto es mayor a los 20 millones de pesos y se deduce que es una cantidad considerable como para que más personas estén involucradas, por lo que este tema no se agota y apenas comienza a dimensionarse.