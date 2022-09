Va Oomapasc por deudores

A través de esa campaña se busca recuperar los ingresos por adeudos que mantienen usuarios domésticos en la localidad y cuyos recursos económicos ayudarían a solventar los gastos de reparación de líneas de drenaje sanitario y conducción de agua potable.

En estas acciones se cuidará a los usuarios domésticos que menos tienen y se les aplicarán estudios socioeconómicos, pero se procederá con los que tienen suficientes ingresos como para cubrir el consumo de agua potable y servicio de saneamiento.

“Vamos a iniciar una fuerte campaña de recuperación de adeudos, por supuesto, sin dejar de considerar a los sectores menos favorecidos, quienes no tienen las condiciones para pagar van a ser atendidos y van a ser tratados en esas condiciones de insolvencia, no queremos tampoco irnos contra la gente que no puede, pero no es posible que el 75 por ciento de la población no pueda”, detalló.

Lamentó que haya usuarios que tengan telefonía celular, televisión por cable y otros servicios menos esenciales que el agua, pero mantienen adeudos en el consumo.

El presidente municipal afirmó que aunque no sea la decisión popular, se requiere realizar estas acciones para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Es nuestra obligación darle un buen servicio a la ciudadanía, que haya buen alcantarillado, que haya buen servicio de agua y para eso necesitamos tener recursos y si el 75 por ciento de los usuarios no paga, cómo vamos a darle el servicio que merecen las familias de Cajeme”.