Tras incendio, relleno sanitario en Cajeme sigue humeando; TecMed continúa con labores de mitigación

Un avance de aproximadamente el 60 por ciento, es lo que se lleva de avance en la mitigación de los efectos del incendio que se registró hace más de cinco días en el Relleno Sanitario de Cajeme, informó el comandante de Bomberos de Ciudad Obregón.

Víctor Manosalvas Mena, dijo que la empresa TecMed trabaja en evitar que revivan las llamas en el basurero municipal, por lo cual el personal se encarga actualmente de echar tierra en la zona de manera constante.

Explicó que aunque el Departamento de Bomberos ya no se encuentra a cargo del asunto directamente, sí supervisa que la situación no se salga de control, de manera que no haya riesgo para las zonas aledañas.

"Tengo entendido que las autoridades municipales les prestaron equipamiento por medio de la Central de Maquinaria, pero los trabajos los está haciendo el personal de la empresa, nosotros solamente revisamos que la situación no se salga de control", dijo.

Manosalvas Mena agregó que los efectos son difíciles de mitigar debido a que fue incendiada la parte de abajo del Relleno Sanitario, por lo que es inútil echar agua en la zona, pues la tierra la absorbe rápidamente y el líquido no logra penetrar hasta la parte inferior.

"Por ello es que el personal trabaja en echar tierra al Relleno Sanitario para tratar de sofocar el humo que sale, al momento se ven algunas estelas pero ya está más controlado que antes, está como en un 40 por ciento", mencionó.

El comandante de Bomberos en Ciudad Obregón adelantó que si sigue la tendencia de avances que se lleva hasta el momento, para la siguiente semana podrían mitigarse en su totalidad los efectos.

La semana pasada, Protección Civil informó que la Fiscalía de Sonora investiga las causas del incendio, pues todo indica que el siniestro podría haber sido inducido.