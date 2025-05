Toman jardín de niños en colonia Plano Oriente: van dos deshidrataciones por falta de luz

Padres de familia del jardín de niños María Montessori tomaron el plantel para exigir que se restablezca el servicio de energía eléctrica luego que les robaran el medidor y vandalizaran la subestación desde el periodo de vacaciones de Semana Santa, lo cual ya ocasionó dos deshidrataciones en los estudiantes.

Lizeth Sauceda, madre de familia y miembro de la mesa directiva del jardín de niños, explicó que la escuela sufrió robo y vandalismo durante las vacaciones de Semana Santa y aunque ya se hizo el reporte no se ha solucionado, lo que ha ocasionado deshidrataciones en niños desde tres años de edad.

“En el periodo vacacional fue cuando hubo vandalismo en la escuela y nos quedamos sin luz, entonces desde ese momento, nosotros regresamos y los niños están trabajando sin aire acondicionado y realmente las condiciones climáticas no ayudan en nada, es demasiado el calor que hace, nosotros tenemos niños chiquitos, en este jardín se maneja primero, segundo y tercer grado, tenemos niños desde tres años, ya se han presentado casos de deshidratación”.

La falta de energía también ha ocasionado ausentismo, ya que los padres de familia prefieren no enviar a los menores a la escuela por miedo a que se vean afectados por el calor, que cada día se siente más intenso en la ciudad.

Por su parte, la directora Rosa Alicia Agramón, explicó que la problemática que ya se hizo el reporte ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) desde que regresaron de vacaciones y se mantienen a la espera de una solución.

Son 79 alumnos en el jardín de niños que ven afectados por esta situación, junto con el cuerpo docente y directivos, quienes no pueden estar en las aulas por el calor que hace.

“Al vandalizar esta subestación nos está afectando porque no hay luz, no se pueden encender los minisplits en las aulas y ahorita el calor ya se está incrementando y no se puede estar en las aulas, no se puede trabajar sin aire acondicionado”.