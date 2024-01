Sufre aparatoso accidente en un drenaje destapado en Cajeme; pide ayuda para subsistir

Los drenajes sin tapa en algunas zonas de Cajeme exponen a los ciudadanos a sufrir accidentes; ejemplo de ello es el caso de Martha Elena Carrillo Velázquez, quien tuvo que ser hospitalizada.

La cajemense fue víctima de un accidente en la calle Uruz, ubicada en la colonia San Rafael. Según narró Martha Elena, hace una semana caminaba por dicha vialidad, cuando de pronto cayó en un drenaje que carecía de tapadera y sufrió afectaciones en uno de sus pies.

"Es un drenaje que yo no vi, pero que, según me explicaron los vecinos, lleva mucho tiempo descubierto. Se le había puesto madera y otras cosas para señalizarlo, pero en ese momento no tenía nada. Me caí y sufrí dos fracturas en mi pie izquierdo", dijo.

Acusó negligencia por parte de las autoridades municipales encargadas de atender la situación de drenajes y alcantarillado en Cajeme, mientras que al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay mal servicio, pues una vez que ingresó a las instalaciones no hubo camas disponibles durante días.

La cajemense llamó al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que atienda o señalice los drenajes destapados, pues como ella otros ciudadanos pueden resultar afectados.

Mencionó, además, que ya se acercó a dicha paramunicipal para solicitar que se le ayude, pero sigue en espera de respuesta.

PIDE APOYO

Asimismo, pidió apoyo voluntario a la sociedad civil, pues ocupa gasas, vendas y despensa, debido a que se encuentra en reposo actualmente y es la única integrante de su familia que trabaja.