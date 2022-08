Su enfermedad lo inspira

Rosario está consciente que debido a su enfermedad sus órganos vitales dejarán de funcionar normalmente; sin embargo, siempre ha mantenido su fe, a pesar de que en 2015 estuvo bastante delicado de salud, en 2016 lo diagnosticaron libre de cáncer, por lo que solamente siguió una fase de seguimiento médico.

Motivado por su deseo de ayudar a los demás, en 2019 ingresó a la universidad para estudiar Psicología, considerando que el cáncer daña emocional y económicamente a quien lo padece y a su familia, desafortunadamente, el mal regresó un año después, pero aun así no abandonó sus estudios y continuó esforzándose asistiendo a clases, sin faltar ni un solo día, en silla de ruedas y usando pañal, hasta recibir el título que tanto anhelaba.

"Cuando fui diagnosticado en el 2015 no recibí atención psicológica, pero sí atención psiquiátrica, y me daban mucho medicamento que no tomé, porque decidí refugiarme en Dios. Empecé a agradecerle, jamás lo cuestioné de por qué a mí me pasaba esto, al contrario, dije: ´¿qué puedo hacer con lo que tengo?´ y lo primero fue aceptar y ocupar mi mente", comentó.

Debido a que la enfermedad volvió en forma más agresiva, Rosario fue sometido a varias sesiones de radioterapia y quimioterapia, que fueron deteriorando su salud poco a poco, hasta terminar en cama, usando pañal, pero siempre luchando por sus sueños, porque, afirma, darse por vencido nunca estuvo en sus pensamientos.

ALUMNO DE EXCELENCIA

El pasado 20 de agosto, Rosario finalizó su carrera como alumno de excelencia, con promedio general de 9.75.

Refiere que como estudiante siempre entregó sus trabajos de manera puntual, no se escudó ni buscó consideraciones de los maestros.Sus compañeroslo vencomo su fuente de inspiración y le agradecen su apoyo incondicional siempre que lo han necesitado.

TIENE LA PAGINA DE FACEBOOK "GUERREROS DE DIOS"

Rosario abrió una página de Facebook: "Guerreros de Dios", para llevar su mensaje de motivación, plasmando lo que le pasa, comunicando a la gente que mientras haya vida hay esperanza. "Si en tu vida se acaba la esperanza, creo que se acaba todo; por una situación o enfermedad que te diagnostiquen no se debe ver como una sentencia, es donde digo que una prisión no es de cuatro paredes, porque hay información que mata, recuerdos que hieren, situaciones difíciles que emocionalmente no podemos sobrellevar y es ahí donde se requiere a un psicólogo", comentó.

TAMBIÉN ES CONFERENCISTA

"Le agradezco a Dios por esa forma de vida que me dio, por seguir adelante pesar de cualquier adversidad, siempre con actitud positiva, lo que nos ayuda a enfrentar enfermedades, situaciones y circunstancias que se nos presenten, así el mundo se nos venga encima hay que saber avanzar en medio de la tormenta, pero para eso hay que tener buen equilibrio emocional y mucha fe".

Sobre su tratamiento y las actividades para recaudar recursos económicos, su esposa, Maura Gamboa, cambia botellas de agua por dinero, los recursos lo usa para adquirir un producto alternativo llamado Biotiquín, el cual toma desde hace dos años y también para sumarlo a los gastos de traslado al Hospital Central Militar de la Ciudad de México; también organiza rifas y vende comida con ese mismo fin.