Sobrecupo, causa de zafarrancho: JL

Tras la riña campal que se dio después de un evento juvenil el fin de semana, Lamarque Cano dijo que ya se está investigando para actuar en consecuencia.

"Según me informan se provocó una sobreasistencia, porque se estuvo en redes invitando de manera abierta, entonces eso al parecer provocó un sobrecupo, no se previno esa situación y por supuesto que vamos a actuar en consecuencia, vamos a sancionar a quien corresponda, tanto al organizador como al dueño del local", explicó, al añadir que aún no se tiene el monto de la posible sanción.

El presidente municipal descartó la suspensión definitiva de todos los eventos juveniles, ya que afirma que los jóvenes necesitan lugares de esparcimiento, pero no se podrán llevar a cabo a menos que cumplan con cabalidad todo lo que se especifica en la normativa y que se estipula en los permisos.

Durante el evento se contó con 15 elementos de seguridad auxiliar y cuando vieron que inició la riña, a eso de la 1:30 de la madrugada, se suspendió, pero los jóvenes permanecieron por fuera ingiriendo bebidas alcohólicas, dando pie al inició de la batalla campal, a la que acudieron policías municipales para atender el llamado, afirmó Lamarque Cano.

"Sí llegó la Policía cuando se le llamó, desafortunadamente a la Policía se le llamó ya cuando estaban los eventos y ese tipo de pleitos duran diez, quince minutos, es el tiempo que tarda en llegar la Policía; la Policía sí llegó y finalmente puso orden en la situación".