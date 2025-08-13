Siguen gestiones de taxistas para la rehabilitación del callejón República de Argentina

Tras tapar los principales baches del callejón República de Argentina con tierra, para mitigar el impacto de las unidades con los hoyancos, los taxistas colectivos que operan en este punto de la ciudad se encuentran en gestiones con el Gobierno Municipal para que se aplique carpeta asfáltica.

Reynaldo Castillo, presidente de la Fundación Madrazo, dio a conocer que hay avances positivos, pues el Ayuntamiento cuenta ya con los folios correspondientes.

"Ya hay un avance; en sí, hay unos folios ante la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, también se pidió el apoyo ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Asuntos de Gobierno, se está esperando un recurso para que se repare desde la calle Zaragoza hasta la No Reelección, de momento ya quedaron tapados los baches grandes que se encuentran en el tramo del callejón, a la altura de la No Reelección", explicó.

Fue la semana pasada cuando los taxistas realizaron labores para tapar los baches, con la ayuda de maquinaria que ellos mismos contrataron. El hecho generó polémica ya que Tránsito Municipal acudió a la zona y advirtió que podría haber sanciones. Al respecto, Reynaldo Castillo aclaró que se trató de una mala comunicación entre las partes involucradas, pues no se le había dado aviso al Ayuntamiento de que iniciarían los trabajos, lo cual se solucionó en su momento.

La tierra que fue colocada no es de cualquier tipo, mencionó, pues es resistente a las precipitaciones.

"El ciudadano en general sabe que quedó bien, no fue una tierra cualquiera, fue de relleno para que cuando llueva no se haga lodo que afecte. Ha habido apoyo por parte del Ayuntamiento y la polémica se debió a una falta de comunicación que ya se solucionó. Creemos que debería ponerse una plantilla de asfalto, no tiene caso que se haga un trabajo provisional, es mejor esperarnos y que quede bonito el callejón, seguimos a la espera", dijo.

Cabe señalar que son Más de 100 taxis los que se estacionan a lo largo del día en este callejón, de la Zaragoza a la No Reelección.