"Servidor de la Nación" ignora a beneficiaria

La señora narró que al acercarse con el funcionario de Bienestar, él se dio la media vuelta y a medida ella se acercaba, sin decir palabra alguna, el supuesto encargado se alejaba "casi corriendo" para no atenderla.

"Pero el señor muy grosero, muy déspota. Yo respeto y que él me respete, soy ciudadana y me dan el apoyo y qué bueno muchas gracias, pero no se tiene que ofender a nadie", lamentó.

Explicó que por razones personales no pudo asistir al operativo de pagos donde le corresponde en la zona rural de Cócorit y aun con el calor sofocante, gastó en traslado y entre otros inconvenientes acudió junto a su hija hasta el Itson pero solo recibió maltrato por parte del "servidor" Luis Carlos.

Después del indignante momento, comentó, se dirigió con otro funcionario, quien le indicó que habrá un operativo especial para las personas que quedaron pendientes de recibir el recurso, ya sea la Pensión del Adulto Mayor o Personas con Discapacidad.

Se buscó hablar con el presunto funcionario del Bienestar, Luis Carlos; sin embargo, se negó rotundamente a comunicar sobre lo sucedido.