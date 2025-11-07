Sec acude a limpiar escuela para evitar propagación del dengue

Personal de fumigación y limpieza acudió a la primaria Centauro del Norte a retirar maleza, basura y agua encharcada informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), luego de un presunto caso de dengue entre la comunidad escolar.

La dependencia estatal informó que las clase se suspendieron el 6 y 7 de noviembre para que el personal pudiera retirar la maleza y basura que pudiera servir como reservorio del mosco transmisor del dengue, además que se fumigaría para prevenir.

Este viernes la escuela se encontraba sin clases y sólo había personal de limpieza, aunque todavía quedaba mucha maleza y agua encharcada a un costado de los salones.

YA SE HABÍA REPORTADO

Gabriela Velázquez, madre de familia de uno de los niños del turno vespertino, dijo que ella reportó el charco desde finales de septiembre, pero no se ha acudido a resolver el problema, el cual sirve para que los moscos puedan reproducirse.

Agregó que la maleza también abona a que los moscos se reproduzcan en el interior del plantel, por lo que urgió a que se resuelva esa problemática.

La escuela se encuentra anclada en medio de la comunidad, por lo que vecinos y padres de familia resaltaron la importancia de que retire la maleza y se fumigue debidamente.