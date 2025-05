Se requería reforma al Poder Judicial, no una elección

La necesidad de una reforma al Poder Judicial mexicano es innegable; sin embargo, lo cuestionable es el método elegido, como lo es la elección popular, sobre todo porque el Comité de Evaluación de los aspirantes no eligió a los mejores perfiles, de acuerdo con los principios de conocimiento del Derecho, la dogmática y la ética entre otras características que deben tener las personas juzgadoras, consideró el abogado Gilberto Ayón Reyes, consultor político de Goberna Latam.

En este momento, dijo, el estado de Sonora se encuentra en un estado de inflexión, y la elección de nuevos miembros del Poder Judicial en el marco de la tan anunciada reforma judicial, no es un asunto técnico más, sino que es una decisión que definirá si se da un paso hacia el fortalecimiento de la justicia, o se retrocede en legitimidad, autonomía y confianza institucional.

"La justicia no es sólo un poder más del Estado. Es el último refugio de las personas frente a la arbitrariedad, el abuso y la impunidad. En Sonora, ese refugio se ha visto, en ocasiones, debilitado por prácticas opacas, decisiones politizadas y una distancia preocupante entre la ciudadanía y los jueces", mencionó.

Ante la posibilidad de renovar a varios integrantes del Poder Judicial, dijo, la pregunta es clara en cuanto a si se van a elegir perfiles verdaderamente preparados, autónomos y comprometidos con la legalidad y los derechos humanos, o si simplemente se va a reciclar nombres por cuotas, favores y simulaciones.

Y señaló que la respuesta no se puede dar entre pasillos, pactos o silencios, sino que debe construirse desde la participación ciudadana, el escrutinio público y la exigencia de que la justicia se imparta con imparcialidad, competencia y valentía.

"Una reforma judicial que no garantice independencia de los jueces, formación continua, mecanismos de rendición de cuentas y acceso real a la justicia, no es reforma; es maquillaje", expresó.

En este caso, advirtió que los retos son claros, siendo uno el fortalecimiento del perfil y la preparación de jueces y magistrados; romper con el sistema de designaciones por consigna; asegurar que la justicia llegue a todos los rincones del estado, y reconstruir la confianza ciudadana en los tribunales.

Agregó que el Poder Judicial debe ser un faro y no un instrumento; debe hablar con sentencias bien fundamentadas, no con silencios cómplices, y sus miembros deben responder al derecho, no al poder.

Así que, en este momento histórico, los ojos están puestos en sonora y la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial no será un trámite, sino una declaración sobre qué tipo de estado se quiere construir, pues "la justicia no admite medias tintas", puntualizó el entrevistado.