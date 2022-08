Sacan la vuelta a los chacos

Esa situación provocó que decenas de habitantes le sacaran la vuelta a los "arroyos" para no dañar su calzado.

Aun así, hubo señoras precavidas que usaban sandalias de plástico para ahorrarse tiempo de buscar partes sin encharcamientos.

"Deberían de desahogar el agua con bombas o que haya alcantarillado, llueve poco y ya estamos todos inundados en la ciudad", expresó Ángela Alejandra Rodríguez Murillo mientras cargaba a su hija en brazos.

También se observó a personas de la tercera edad buscando desesperadamente una banqueta cuya orilla no tuviera almacenamiento de agua.

Incluso se cruzaban por lugares no permitidos para peatones, lo que resultaba contraproducente ante posibles accidentes por atropellamiento.

Bryan Alejandro Castro Beltrán comentó que no tenía el conocimiento de los encharcamientos, por lo que no se preparó con "chanclas" o calzado deportivo que pudiera usar para no dañar el que traía puesto.

A simple vista, los automovilistas también desconocen sobre la ubicación exacta de los hoyos rebasados por el agua, por lo que se ven expuestos a caer en baches de diversas dimensiones.