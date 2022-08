Requiere inversión millonaria mover vías

"De hecho esa es la primera alternativa que yo presenté, son tres alternativas, primero quitar las vías, desviarlas hacia el libramiento carretero, segundo la alternativa de un puente elevado y tercero un paso a desnivel, pero ese lo desechamos por los problemas que hemos tenido en los otros pasos a desnivel, el de la 200 y la No Reelección", dijo.

De momento no se tiene capacidad financiera para mover las vías, abundó el munícipe, ya que la Federación hará una inversión similar en Nogales, por lo que se siguió con la opción del puente elevado que se realizaría con recursos estatales.

"Para mí esa era ideal y es la que primeramente empujamos, pero eso es más difícil conseguirlo en este momento. Yo lo puedo seguir intentando, pero se me iría todo el trienio intentándolo porque es un recurso muy elevado y ahorita es complicado lograr tener, entonces queda la opción del puente elevado y si el gobierno del estado nos dice a ese si le entro para resolver el problema, al menos en lo que se pueda quitar la vía, yo no le voy a decir que no".

Lamarque Cano añadió que una cantidad tan fuerte de dinero como la que se necesita para mover las vías serviría para atender los problemas en todo el municipio.

"Son diez mil millones de pesos, yo quisiera diez mil millones de pesos ahorita para rehabilitar todo Cajeme", aseveró.

PEDIRÁN PUENTE A SEDENA

Para dar solución al problema de conectividad que tiene el poblado de Buena Vista tras el deslave de rocas que obstruye parte del camino y que representa una amenaza para quienes pasen por ahí, el alcalde dijo que se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un puente flotante provisional que se instalará sobre el río que conduce a la comunidad.

Después del deslave quedaron piedras con fisuras que pudieran caer en el camino, por lo que el flujo vehicular está muy restringido solo a asuntos de urgencia y se encuentra personal de seguridad pública resguardando la vialidad para evitar accidentes.

Ante ese panorama y para apoyar a los habitantes de la comunidad, se va a pedir el puente de aproximadamente 30 metros que se va a instalar a la altura del sitio en que termina la cortina de la presa Álvaro Obregón, por el interior del parque el Oviáchic y que saldrá en los alrededores del destacamiento militar de esa zona.

El puente se instalará en lo que duren los trabajos que se harán en ese camino rural, ya que se requiere cerrar en su totalidad para retirar todas las rocas del cerro que están por caerse y representan un riesgo para la población.

Aunque todavía no hay una fecha de instalación del puente, ya se está en pláticas cony se pidió la intervención del gobernador,, para lograrlo a la brevedad po