Reitera alcalde Javier Lamarque que es necesario regular cascos con visores oscuros

Ante algunos cuestionamientos de la sociedad cajemense en relación a que el Gobierno Municipal busca prohibir el uso de casos con visores oscuros a motociclistas, el alcalde Javier Lamarque defendió que regularizar estos visores y los polarizados de los autos son trabajos necesarios para reforzar la seguridad pública.

“Como bien saben, gran parte de los homicidios se realizan en motocicletas, algunas circulan sin placas y en otros casos se ha hecho costumbre circular con los cascos con los visores oscuros, una máscara prácticamente. Eso facilita el anonimato para quienes realizan estos delitos”, explicó.

El presidente municipal instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal analizar la posibilidad de implementar esta medida, la cual deberá de ser presentada y aprobada por el Cabildo de Cajeme para que pueda aplicarse.

HABRÁ SANCIONES

Javier Lamarque detalló que, aun cuando los motociclistas tengan los documentos en forma, si llevan casco con visores oscuros, serán acreedores a una sanción económica, una vez que se apruebe la medida en mención.

“Aunque traiga la documentación en regla, habrá una sanción por la situación que hay particularmente en Cajeme”, dijo.

Recordó a la ciudadanía que sucede una situación similar con los vidrios de los autos con alto grado de polarizado.

“Los vidrios polarizados no están permitidos por lo mismo, un carro con vidrios puede esconderse, no digo que todo el mundo tenga que ver en estas actividades delictivas, puedo casi asegurar que el 95 por ciento tal vez no tiene ningún problema, pero con un 5 por ciento que ande así perjudica o hace daño al resto de la población”, comentó.