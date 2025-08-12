Impulsan a emprendedores de la zona rural de Cajeme

En impulsar a las familias que habitan en la zona rural de Cajeme y que desean emprender para generar ingresos propios, trabaja la Dirección de Comisarías y Delegaciones, por medio de capacitaciones que se realizan, en las que se orienta a estas personas sobre el tipo de créditos que ofrece la Financiera del Bienestar de Cajeme, inaugurada en meses recientes.

Francisco Alonso López Olea, titular de la Dirección, dio a conocer que se trata de una oportunidad para que las personas de las comunidades más alejadas puedan mejorar su economía, por medio de negocios propios.

"Los emprendedores que estén en el Valle, las cooperativas, puedan adquirir una línea de crédito que no se le compara a otro banco, esa es la gran ventaja, tuvimos en este mes un taller, en coordinación con la Nacional Financiera y la Financiera del Bienestar, en donde se les dieron a estas personas las herramientas necesarias para que emprendan", explicó.

En la comisaría de Esperanza ya se han realizado 2 talleres de este tipo, mencionó, a los cuales asistieron cerca de 150 personas cada uno.

"Hay muchos emprendedores que requieren un empujón con esta línea de crédito, que es barata, accesible, no se le compara a ningún tipo de crédito bancario, hay cooperativas a las que se les ha dado este beneficio, con una tasa de intereses muy baja", dijo. Próximamente se llevarán los talleres de la Financiera del Bienestara la comisaría de Pueblo Yaqui

Entre otras acciones que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Comisarías y Delegaciones, destacó que se tienen pláticas con los diferentes delegados en la zona rural, para trabajar en el rescate de espacios deportivos, para el beneficio de las familias