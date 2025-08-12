  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Impulsan a emprendedores de la zona rural de Cajeme

Se orienta a los interesados sobre las líneas de crédito de la Financiera del Bienestar

Ago. 12, 2025
Impulsan a emprendedores de la zona rural de Cajeme

En impulsar a las familias que habitan en la zona rural de Cajeme y que desean emprender para generar ingresos propios, trabaja la Dirección de Comisarías y Delegaciones, por medio de capacitaciones que se realizan, en las que se orienta a estas personas sobre el tipo de créditos que ofrece la Financiera del Bienestar de Cajeme, inaugurada en meses recientes.

Francisco Alonso López Olea, titular de la Dirección, dio a conocer que se trata de una oportunidad para que las personas de las comunidades más alejadas puedan mejorar su economía, por medio de negocios propios.

"Los emprendedores que estén en el Valle, las cooperativas, puedan adquirir una línea de crédito que no se le compara a otro banco, esa es la gran ventaja, tuvimos en este mes un taller, en coordinación con la Nacional Financiera y la Financiera del Bienestar, en donde se les dieron a estas personas las herramientas necesarias para que emprendan", explicó.

imagen-cuerpo

En la comisaría de Esperanza ya se han realizado 2 talleres de este tipo, mencionó, a los cuales asistieron cerca de 150 personas cada uno.

"Hay muchos emprendedores que requieren un empujón con esta línea de crédito, que es barata, accesible, no se le compara a ningún tipo de crédito bancario, hay cooperativas a las que se les ha dado este beneficio, con una tasa de intereses muy baja", dijo. Próximamente se llevarán los talleres de la Financiera del Bienestara la comisaría de Pueblo Yaqui

Entre otras acciones que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Comisarías y Delegaciones, destacó que se tienen pláticas con los diferentes delegados en la zona rural, para trabajar en el rescate de espacios deportivos, para el beneficio de las familias

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Reitera alcalde Javier Lamarque que es necesario regular cascos con visores oscuros
Ciudad Obregón

Reitera alcalde Javier Lamarque que es necesario regular cascos con visores oscuros

Agosto 12, 2025

También el polarizado de los vidrios, explicó el presidente municipal; estas acciones buscan reforzar la seguridad pública

La fumigación no es la solución para evitar el dengue: Salud Municipal
Ciudad Obregón

La fumigación no es la solución para evitar el dengue: Salud Municipal

Agosto 12, 2025

Contrario a lo que se cree, la limpieza de patios tiene un mayor efecto respecto a la prevención

Mueren más hombres que mujeres por enfermedades del corazón en Sonora
Ciudad Obregón

Mueren más hombres que mujeres por enfermedades del corazón en Sonora

Agosto 12, 2025

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte entre los sonorenses