Proyectos de la Laguna del Náinari no afectarán agrupaciones

Se pretende darle más vida a la "Novia de Cajeme" celebra 65 años, con un plan que rediseñe el espacio, para el beneficio de las familias

En el marco de los eventos deportivos con motivo del 65 aniversario de la "Novia de Cajeme", el alcalde explicó que no se contempla eliminar espacios como el parque de patinaje y otros lugares para la actividad física, y están a la espera de que se entregue el diseño para ver si habrá que reubicar a algunos de ellos; en caso que deba hacerlo, se hará llegando a acuerdos y sin afectarlos.

"Cualquier cosa que se haga no va a dañar a nadie; en todo caso, se reacomodan los espacios, se acondicionan, no se va a quitar nada a nadie. Cuando se mueva, en dado caso, sí es que se da, es únicamente por cuestión de funcionalidad, pero no está contemplado nada hasta que no se tenga el diseño del proyecto", declaró.

El plan es de mejoras de espacios, con más jardines y sitios de esparcimiento que permitan convivir en familia, hacer deporte e impulsar la cultura.

"Hay un proyecto de desarrollo en este lugar, todo lo que es el área de la Laguna es mejorar los espacios de esparcimiento familiar, los corredores, poner jardines, bancas, mesas, darle más orden a la parte comercial, generar atractivos culturales y turísticos, rehabilitar todo el parque deportivo, las canchas deportivas, con césped, alumbrado público, gradas, baños, gimnasio, darle mayor funcionalidad y mejorar el aspecto del área deportiva", precisó el munícipe.

Respecto a la supuesta construcción de un hotel en la zona, Lamarque Cano señaló que no se contempla ese inmueble, pero sí se busca rehabilitar y mejorar el estadio Manuel Piri Sagasta, así como el Parque Infantil Ostimuri.

"Estuvo abandonado el Parque Infantil muchos años, producto de la negligencia de algunas autoridades que lo entregaron en comodato a una empresa privada a un zoológico, pero los animales se ahogaron, se murieron y ahí quedó abandonado, porque no podíamos usarlo, dado que ellos dieron la concesión por 10 años, pero acabamos de recuperar esa parte y vamos a rehabilitarlo y mejorar la estructura interna", concluyó.