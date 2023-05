Prevalece El Niño en el Pacífico; hay condiciones para que se presenten huracanes: Pc

Con el pronóstico de 16 a 22 tormentas tropicales y huracanes de hasta categoría 5 en la temporada que compone del 15 de mayo al 30 de noviembre, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) se prepara con trabajos preventivos.

El titular de la Unidad de Protección Civil en Cajeme informó que se habilitarán diez albergues en el municipio para atender a la población vulnerable.

El albergue principal dijo, será el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, pero se tendrán otros en diferentes puntos de la ciudad y comisarías en caso que sean necesarios para resguardar a la población.

Como parte de los trabajos preventivos se están revisando postes, espectaculares, árboles, bardas, entre otros para disminuir riesgos, además que se retira basura de drenes y canales, así como a las personas que viven en esos puntos, como es el canal del IMSS de Ciudad Obregón.

Llamó a la población a reportar los árboles u objetos que pudieran poner en riesgo a la población en caso que se presenten lluvias.

"Estamos eliminando los riesgos y sí es necesario que los reporten inmediatamente al teléfono; no los podemos cortar y quitar la vida, eso no lo podemos hacer, pero sí hacemos un análisis, si es una poda preventiva o si ya no tiene vida y genera riesgos hay que quitarlos, pero sí hacer una poda preventiva".

A pesar que la temporada inició el 15 de mayo, no se han tenido huracanes o tormentas tropicales, pero sí está el riesgo latente por la presencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico.

"La temporada de huracanes ya está, inició el 15 de mayo, no hemos tenido ningún huracán, lo que tenemos es el fenómeno del Niño, está en el Pacífico, cuando el fenómeno del Niño está en el Pacífico las temperaturas son más elevadas y eso genera más condiciones para que haya un huracán", explicó.

Cajeme se está preparando, además, para recibir precipitaciones puntuales, expresó, ya que si éstas son de entre 90 a 100 milímetros o más, es cuando se presentan problemas como sucedió el año pasado.