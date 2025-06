Preocupa aumento de moscos por llegada de lluvias a Cajeme

Las recientes lluvias que se han presentado en la localidad han generado condiciones favorables para la proliferación de fauna nociva, especialmente en viviendas abandonadas o terrenos descuidados, donde es común encontrar objetos que sirvan como criaderos de mosquitos. Esta problemática se presenta en distintos puntos de la ciudad, lo cual ha alertado a la ciudadanía para tomar acciones preventivas.

"Por más que hacemos limpieza, tenemos la casa invadida por insectos, y es que, desde hace años, el terreno contiguo a la casa es usado como basurero, y ahora con las lluvias vamos a comenzar a ver un incremento de la presencia de mosquitos", señaló el ciudadano Alberto Rojas sobre la problemática de los terrenos enmontados en zonas habitacionales.

Este tipo de situaciones no son aisladas en el municipio, ya que en diferentes puntos de la ciudad se presenta el problema de casas y predios baldíos en abandono, los cuales son utilizados recurrentemente como depósitos de todo tipo de desechos.

Bianca Cecilia, residente de la colonia Cajeme, señaló que sobre la calle Agustín Lara se encuentra una vivienda que no solo está llena de basura, sino que es usada por personas en situación de calle, quienes esparcen los desperdicios por toda la calle.

En la colonia Cortinas, sobre las calles Francisco Zarco y Zacatecas, vecinos denuncian que se ubica una vivienda que está en abandono y llena de vegetación, lo que ha favorecido la presencia de una importante cantidad de mosquitos en las casas aledañas, lo cual aseguran es un riesgo, ya que anteriormente se han presentado casos de dengue.

Vecinos de la colonia México señalan que en dicho asentamiento hay muchas casas con esta problemática y, pese a los esfuerzos por mantener limpio, se requiere del apoyo de las autoridades. "Estamos cansados de limpiar, no podemos ya con el cochinero, cada vez se llena más, la gente no entiende, viene y deja su basura, no sé por qué lo hace si el camión de la basura pasa en los días y horas de manera regular", explicó Verónica Acosta, vecina de la colonia.