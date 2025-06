Por vejez aparece sarcopenia: López Cebreros, ¿cómo revertirla?

A partir de los 30 años, el cuerpo humano comienza a perder masa, fuerza y función muscular, generando así sarcopenia, la cual es una enfermedad asociada con el envejecimiento; sin embargo, existen tratamientos para detener o revertirla, informó José Luis López Cebreros.

El médico familiar y especialista en nutrición clínica y obesidad, explicó que en los comienzos del padecimiento los movimientos corporales como caminar, correr, agacharse y levantarse o sentarse, son más lentos.

Avanzado el problema, comentó que da lugar a enfermedades como la diabetes, mellitus, problemas cardiovasculares, enfermedades del corazón e hipertensión.

"Son múltiples enfermedades que pueden generar que nuestro cuerpo no acumule, no almacene y no manda la proteína que es la base al músculo y este empieza a adelgazarse, porque nuestro cuerpo ocupa energía y si no se la damos o esta desbalanceada, nuestro sistema metabólico lo toma de la fibra muscular y es adelgazar esta fibra", explicó.

Dijo que de acuerdo a estudios cada dos años el cuerpo pierde un 3% de fibra muscular.

LA SOLUCIÓN PARA UNA MEJOR VEJEZ

López Cebreros, comentó que existen maneras para detener la destrucción de la fibra muscular o bien recuperarla en caso de perderla.

Y las recomendaciones son: realizar actividad física al menos 30 minutos diarios, lo cual brindará mayor inteligencia y reflejos.

A la lista se suma la alimentación rica en proteínas, principalmente carnes blancas como: pollo, pescado, atún, sardinas, huevo y queso.

También recomendó, tomar agua, aunque no se tenga sed y dormir 6 o 7 horas durante la noche.

Debido a que gran parte de las personas pueden desesperarse, López Cebreros comentó que los resultados para mejorar la salud muscular pueden reflejarse en 6 u 8 semanas.