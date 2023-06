Por ola de calor, piden suspender clases deportivas

Con temperaturas de 45 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 50 grados, la Unidad Municipal de Protección Civil recomendó, suspender o modificar los horarios de clases deportivas en las escuelas de la localidad.

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, dijo que los docentes necesitan analizar la posibilidad de modificar los horarios de las clases deportivas en caso que éstas se impartan entre las 11:00 y las 16:00 horas, o suspenderlas en caso de ser necesario, sobre todo si los alumnos las toman a cielo abierto.

Con respecto a los horarios de receso, recomendó que los estudiantes salgan a comprar lo que necesiten y se resguarden en la sombra o el interior de los salones refrigerados.

Las altas temperaturas pueden afectar a los estudiantes sin importar el grado o edad, por lo que es importante no exponerse al sol, mantenerse hidratados y evitar salir a las horas pico de calor.

Con respecto a la comunidad cajemense en general, Mendoza Calderón informó que no se han tenido problemas ni registros de personas con golpes de calor, pero llamó a no bajar la guardia, mantenerse hidratados y no salir a las horas pico de las altas temperaturas para evitar que se puedan presentar estas situaciones.

Al respecto, docentes afirman que no se han modificado los horarios escolares y están atentos de cualquier llamado de Protección Civil, estatal y municipal, pero de momento se busca que los estudiantes permanezcan más tiempo en el salón y salgan sólo cuando sea necesario.