"A veces hay malos policías, pero no impunidad": Javier Lamarque

Al dar a conocer que un elemento activo de la Policía Municipal fue detenido por participar en un asalto, el alcalde Javier Lamarque Cano adelantó que será sancionado con todo el peso de la ley, pues, aunque en ocasiones puede haber malos elementos, "no hay impunidad".

"En la madrugada (del 20 de mayo) hubo la detención de cuatro delincuentes, desgraciadamente uno de ellos era un policía activo municipal, me da pena, son los policías los que deben estar al cuidado de la ciudadanía, a veces hay malos elementos, pero queremos dejar claro que no hay impunidad, si hay actividades delictivas les va a caer todo el peso de la ley y con agravantes. No sé si haya más o no, pero si así se descubre, serán castigados con todo el peso de la ley", explicó.

El castigo para el elemento policiaco es mayor al participar en situaciones de este tipo, dijo, pues se le agrega una agravante por ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública. "Es reprobable por parte de un elemento de Seguridad Pública, ya se le detuvo, se le va a castigar y además tiene la agravante de ser policía, por lo que tendrá una sanción mayor, y quien incurra a este tipo de prácticas va a ser castigado severamente", dijo.

Constantemente, el Gobierno Municipal trabaja en programas de capacitación para los policías, además de que se han mejorado sus condiciones laborales, defendió.

"Estamos en constantes capacitaciones y formación de los elementos. Como nunca se ha apoyado con uniformes, armamento, botas, chalecos, cascos, mejores salarios, estamos haciendo lo que nos toca y por supuesto llevando adelante programas de formación, para que tengan mayor eficiencia y comportamiento", mencionó.

Recordó que la Policía Municipal hace una labor fundamental y cada día se tienen más decomisos y detenciones en Cajeme.

"La gran mayoría de los policías son gente buena que trabaja en condiciones complicadas, las cuales hemos mejorado en los últimos años. La policía hace una labor fundamental y cada día tenemos más detenciones, mas decomisos, y esto tarde o temprano debe impactar en la violencia", dijo.