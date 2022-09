Piden despenalizar el aborto

Vestidas de color negro, verde y morado, durante la marcha las participantes gritaban consignas como: "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo", también cargaban carteles con frases tales como: "Por una maternidad deseada feminista y consciente", "Por el derecho a decidir de las mujeres de Sonora", "Yo abortaría por si se hace policía".

Otros mensajes plasmados en pancartas decían: "Aborto legal seguro y gratuito", "Una vida no se salva solo con dejarla nacer" y "Madre por elección, no por obligación".

Desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta en el país, pronunciándose por primera vez, y de manera unánime a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

María Elena Barreras Mendívil, miembro de la Red Feminista Sonorense, destacó que se unieron a la convocatoria debido a que el 28 de septiembre es una fecha en la que las mujeres tienen que salir a marchar por la libertad sobre su propio cuerpo.

"A las personas que estén en contra del aborto, nosotras no lo estamos promoviendo, nosotras decimos que sea el aborto seguro, legal, que es un derecho que tiene la mujer, sabemos que las mujeres no quieren abortar, de hecho en Sonora tenemos causales que permiten el aborto, pero no es algo que se tiene que hacer", expresó.

Al final de la manifestación, las mujeres coincidieron que se trata de una lucha en el mundo donde Sonora no es la excepción, para exigir que sus derechos, como el que se respete su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y realmente se pongan en práctica de manera legal.