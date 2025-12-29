Persisten banquetas saturadas

A pesar de que, desde mediados del 2024, se anunció una campaña de "limpieza" para despejar aquellas banquetas que se encuentran obstruidas en Cajeme, este problema persiste en algunas de ellas, donde se pueden observar objetos que complican el paso de los peatones.

Se trata de una situación que se observa en distintas zonas del municipio, tanto en la zona urbana como la rural. Uno de estos lugares es el cruce de la calle Tabasco con la Luis Vallarta, donde se encuentra un bazar que exhibe sus artículos en la acera.

En una situación similar se encuentra la banqueta de la calle Zaragoza, en su cruce con el callejón República de Costa Rica, pues se han colocado carruchas, picos y palas, entre otros materiales de construcción, sobre ella.

A esta situación se suman objetos como electrodomésticos, colchones, bases para camas, motocicletas y muebles, los cuales se pueden observar a lo largo de la calle Zaragoza.

En la esquina de esta vialidad, a la altura de la calle Sonora, hay algunas motos colocadas sobre gran parte de la acera, las cuales incluso bloquean 2 accesos para personas con discapacidad, pues si una persona en silla de ruedas sube por la rampa no cuenta con espacio para seguir con su camino.

Por esta situación, en algunos puntos del municipio algunos peatones optan por continuar su trayecto por las calles, haciendo de lado la banqueta y exponiéndose a posibles accidentes por la afluencia de los automóviles.

Se espera que en 2026 se ponga en marcha el reordenamiento y modernización del centro de Ciudad Obregón.