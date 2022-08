Persiste la cultura cochinona

Durante un recorrido por el primer cuadro de la ciudad se corroboró la falta de interés por parte de comerciantes ambulantes, así como personal de las tiendas comerciales en mantener en orden su espacio de trabajo.

La señora Victoria López lamentó que los mismos consumidores sean los que generan desorden en las banquetas, pero aun así hay quienes guardan su basura para colocarla en un lugar adecuado.

"No tengo suficiente dinero, pero no me pararía ahí en la ´cochinada´, se ve muy mal, da muy mal aspecto, da mucho de qué hablar, tan limpio que estaba anteriormente y ahora es un cochinero", añadió.

Antonia Luna lamentó que los comerciantes y empleados de establecimientos formales no tengan la costumbre de mantener las áreas peatonales con una buena imagen, aun cuando esa actividad también beneficia a sus negocios.

"La otra vez andaban al parecer unos ´gringos´ y andaban tomando fotos como para que digan cómo está Obregón, ahí en la basura andaban tomando imágenes", señaló Adela Rodríguez.

Los entrevistados señalaron que las autoridades y sociedad civil deben contribuir con la causa y elaborar campañas para recuperar el orden en la localidad.