Papa cuesta más que el frijol

A través de un recorrido entre diversas fruterías del Municipio, se corroboró que en promedio la papa tiene un precio de 40 pesos por kilo, mientras que el precio del frijol es de 28, es decir, el diferencial entre un producto y otro es del 70 por ciento.

"Las papas aquí en marzo llegan a costar unos 18 pesos, hasta 16 pesos, de ahí en mayo-junio empieza a acabarse, entonces llega a subir y empieza a costar 20 pesos y de ahí se va para arriba. Según nos explican, no hay este producto en Zacatecas, que no hay acá, que no hay allá", mencionó Ricardo Beltrán, dueño de un puesto de verduras.

De acuerdo a los entrevistados, el año pasado el costo de la papa variaba de 16 a 20 pesos.

El precio de ese producto comestible en supermercado se mantiene de 37 a 40 pesos, según el tipo de tienda comercial y sus respectivas ofertas y demandas, mientras que el precio del frijol es de 30 pesos por kilogramo.

Algunas amas de hogar llegaron a la conclusión de que un producto tan básico como la papa, nunca había estado a tal precio, por lo que ahora se inclinarán por alimentos que se adapten a su cartera.