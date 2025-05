Padres de familia toman secundaria en Pueblo Yaqui: exigen bomba de agua

Padres de familia tomaron la secundaria General Número 23 "Benito Juárez" de la Comisaría de Pueblo Yaqui debido a que no tienen agua desde febrero porque se descompuso la bomba de agua y no hay servicio de sanitarios.

María Guadalupe Bojorquez, madre de familia, explicó que desde febrero se dio el aviso a la SEC de que la bomba de agua no sirve y no tienen abasto del líquido en los baños, lo que ya ha ocasionado malestar y enfermedades entre los estudiantes, quienes no pueden hacer uso de los sanitarios.

"La tomamos para prevenir una infección en los estudiantes, desde febrero estaos batallando con el agua, en los bebederos y en los baños".

Los padres de familia de la secundaria de Pueblo Yaqui dijeron que el plantel permanecerá tomado hasta el lunes, ya que supuestamente será hasta inicios de la siguiente semana se le dará respuesta a esta situación.

Esta es una problemática que aqueja a 360 estudiantes de Pueblo Yaqui, quienes no tuvieron clases por el riesgo que les representa para ellos.

Víctor Vázquez, director del plantel, explicó que acudió personal del OOMAPAS de Cajeme a revisar del equipo constataron que no sirve, por lo que se requiere de hacer un cambio.

Agregó que ya se envió al área correspondiente de la SEC y se hizo la petición de un equipo nuevo a infraestructura educativa el 12 de febrero y ya se les dio respuesta el 28 de abril en la que se le informó al plantel que se hará el cambio, aunque no se dio una fecha estimada.

El director dijo que se harán adecuaciones en el plan educativo para poner al corriente a los estudiantes.