Oomapas de Cajeme: nuevas tecnologías permiten tener un sistema de red más actualizado

La adquisición de nuevas tecnologías por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) ha logrado que se tenga un sistema más actualizado de red y alcantarillado, ya que se cuenta con herramientas para detectar hundimientos que no visibles en las pistas de rodamiento de las calles y detectar tomas irregulares.

Jesús Antonio Ponce, director técnico de la paramunicipal, recordó que en Cajeme se adquirió un georradar, con el cual también se ha trabajado en actualizar el padrón de tuberías que se encuentran añejas.

"Tenemos equipo de alta tecnología, como el caso del georradar. Lo hemos utilizado para detectar tomas que no se encuentran registradas, o fugas de agua que no son visibles, podemos encontrar ciertos patrones que nos indican que hay ciertos hundimientos no visibles en la carpeta asfáltica. Esto, desde luego nos ayuda a configurar nuestro estado de nuestras tuberías y saber dónde se encuentran ciertos problemas", dijo.

En el último mes se logró localizar un pozo de visita que no estaba a la vista en la calle 300, entre 5 de febrero y Chihuahua, sin tener que deteriorar el pavimento, mientras que en la calle 300 y bulevar Las Torres se llevó a cabo una inspección de tuberías que no se tenían registradas, con lo cual se actualizó el padrón con el que cuenta el Oomapasc en el área de proyectos.

Desde otras partes del país se ha tenido comunicación con la paramunicipal, dijo, para pedir orientación acerca del equipamiento que se utiliza. "Nos han hablado de Agua Prieta, para preguntarnos sobre el modelo, para poder adquirir uno similar y actualizar su padrón de usuarios en cuanto a líneas", explicó.

Fue el año pasado cuando el Oomapasc adquirió el georradar, con una inversión de 974 mil 400 pesos.